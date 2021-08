Energia z OZE jest pożądana i ważna dla Polaków

W związku z dynamicznym rozwojem branży OZE w Polsce, firma SunSol postanowiła przeprowadzić badanie, by sprawdzić, jaki jest stosunek Polaków do źródeł zielonej energii. I jak się okazało, jest on bardzo pozytywny. Nasi rodacy dostrzegają potrzebę zmianę systemu energetycznego na bardziej ekologiczny – niemal 80 proc. chciałaby, aby energia w ich domu pochodziła z odnawialnych źródeł energii. Jedynie 5 proc. nie zdecydowałoby się na korzystanie z nich, a niespełna 16 proc. odpowiedziało, że nie wie, czy chciałoby, by zasilane było nimi ich gospodarstwo.

Co więcej, zdecydowana większość – blisko 92 proc. – uważa te rozwiązania za ważne. Głównie dlatego, że chronią środowisko (72 proc.), redukują globalne ocieplenie (58,1 proc.) i dają niezależność energetyczną (46,6 proc.). Niespełna 41 proc. wskazało na ekonomiczność OZE, a prawie 24 proc. na ich udział w redukcji strat wodnych. Tylko niecałe 3 proc. zapytana, czy zielona energia jest dla nich ważna, odpowiedziała przecząco, a 6 proc. nie była w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

– Przyrost mocy z OZE w Polsce, w roku 2020, był większy aż o 70 proc. w stosunku do przyrostu mocy w 2019 roku, co pokazuje, że rynek zielonej energii w naszym kraju dynamicznie się rozwija. Przeprowadzone przez SunSol badanie pokazało, iż nasi rodacy dostrzegają potencjał w nich drzemiący i chcą, by energia w ich domach pochodziła właśnie z nich – mówi Michał Kitkowski, CEO SunSol. – Zaskakująco, bo najmniej ankietowanych wskazało na ekonomiczność OZE, dzięki czemu widzimy, że jest to wciąż pole do budowania świadomości, iż rozwiązania te przynoszą korzyść zarówno środowisku, jak i temu, kto z nich korzysta.



Fotowoltaika najpopularniejsza wśród OZE. Panele głównym potencjalnym źródłem pozyskiwania energii w polskich domach

Na ten moment w Polsce to głównie fotowoltaika napędza rynek OZE, co znalazło odzwierciedlenie również w wynikach badania SunSol. Najwięcej, bo prawie 44 proc. zapytanych o to, z jakim rozwiązaniem kojarzy im się zielona energia, wskazało fotowoltaikę i kolektory, a na drugiej pozycji znalazła się energia wiatrową (29,5 proc.). Tymi wskazanymi przez ankietowanych okazały się bioenergia (16,8 proc.), elektrownie wodne i pompy ciepła (2,9 proc.).

Zapytani z kolei o to, w jaki sposób chcieliby pozyskiwać energię OZE do swojego domu, w większości odpowiedzieli, iż byłyby to panele fotowoltaiczne (70 proc.). Na drugiej pozycji znalazły się pompy ciepła, wskazane przez blisko 30 proc. ankietowanych, a ostatnie miejsce podium zajęły wiatraki (20,6 proc.). Niespełna 11 proc. skłaniałaby się ku elektrowniom wodnym, a 12 proc. nie zastosowałaby żadnego z wymienionych rozwiązań.

Odnawialne źródła energii – korzystny wpływ na klimat i niezależność

Badanie przeprowadzone przez SunSol pokazało, że Polacy mają świadomość pozytywnego wpływu zielonej energii na klimat (36,5 proc.), a także możliwości energetycznego uniezależnienia się dzięki nim (23,1 proc.). I mimo iż prawie 12 proc. ankietowanych określiła je jako opłacalne oraz korzystnie wpływające na zdrowie (7,9 proc.), to dla części z nich wciąż jednak są one drogie (13,9 proc.). Najmniej, bo niecałe 7 proc. badanych odpowiedziało, że nie ma dostatecznej wiedzy w tym temacie.



– Choć na dobrą sprawę przekonaliśmy się do OZE jako naród stosunkowo niedawno, w ostatnich latach liczba prosumentów dynamicznie się zwiększyła. W roku 2019 było ich niespełna 150 tys., teraz, na koniec czerwca bieżącego roku jest ich ponad 600 tys. Jesteśmy coraz bardziej świadomi korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii - podsumowuje Michał Kitkowski, CEO SunSol. – W poprzedniej edycji badania chcieliśmy sprawdzić, jaki Polacy mają stosunek do samej fotowoltaiki i jeden z wniosków, który z niego płynął, pozwala nam twierdzić, że jesteśmy narodem ceniącym sobie niezależność i zielona energia jest jednym z obszarów, który już może nam ją zapewnić. Najnowszy raport “Co myślą Polacy o odnawialnych źródłach energii” tylko to potwierdził.



Badanie przeprowadzono przez agencję badawczą w czerwcu 2021 r. na zlecenie firmy SunSol za pomocą kwestionariusza online (CAWI) na grupie reprezentatywnej 1000 respondentów.